العثور على فتاتي حائل بصحبة 4 أشخاص في استراحة ببريدة

علي العنزي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية ببريدة، القبض على 4 أشخاص، كانوا وراء اختفاء فتاتين شقيقتين تبلغان من العمر 22 و24 سنة، من جنوب حائل قبل أسبوعين، حتى تم التوصل لهما، في استراحة بحي الضاحي.

وبحثت الجهات الأمنية عن الفتاتين دون التوصل إلى نتيجة، حيث أن جوالاتهما مغلقة حيث لم تكن هناك خلافات بين الفتاتين وعائلتهما.

وسيتم تسليم الفتاتين لشرطة حائل والتحفظ على الأشخاص، حيث أن الفتاتين بصحة وعافية.