بالفيديو.. زلاتكو يوجه رسالة بالعربية لجماهير الهلال والفيصلي قبل نهائي كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

قدم زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا رسالة باللغة العربية إلى جماهير الهلال والفيصلي في المملكة ونادي العين في الإمارات قبل انطلاق نهائي كأس العالم.

قال فيه: السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله بكرة الكأس، مؤكدًا أنه يتمنى تتويجه مع منتخب كرواتيا أمام فرنسا.

ويذكر أن منتخب كرواتيا لكرة القدم يتواجد لأول مرة في تاريخه في نهائي كأس العالم تحت قيادة زلاتكو داليتش، ليواجه منتخب فرنسا الفائز بالكأس عام 1998م.