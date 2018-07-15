وزير التعليم يوجه جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالاطلاع على خطة الابتعاث

واس(صدى):

وجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للإطلاع على خطة الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف غير التعليمية والترشيح عليها وفقاً للشروط والنماذج المطلوبة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي .

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجه الوزارة نحو رفع مستوى النمو المهني لجميع منسوبيها , وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المرشحين، على أن يقتصر الترشيح حسب الرغبة والإحتياج على مقعد لكل إدارة تعليم أو إدارة عامة بجهاز الوزارة ، وفي حالة تعدد المرشحين لدى الجهة، يتم إجراء المفاضلة بينهم حسب المعايير ، ومن ثم ترفع أسماء المرشحين للإدارة العامة للموارد البشرية بجهاز الوزارة لاستكمال الإجراءات .