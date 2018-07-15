الجزائية: تأجيل الجلسة بقضية مقتل شرطي ضباء لأخر الشهر

محمود البلوي(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك، اليوم الأحد، للنظر في ثاني الجلسات الخاصة بمحاكمة 6 متهمين ، في القضية المعروفة بسطو محل الذهب بمحافظة ضباء، والذي راح ضحيتها رجل الأمن الشهيد الرقيب أول ” عطا الله الحويطي ” .

وحضر الجلسة والتي استمرت قرابة 4 ساعات ، كلًا من المتهمين، والمدعي العام، ومحاميهم، ووكيل عن الشهيد الحويطي، فيما حضر اثنان من المصابين في الحادثة وهما مواطن ومقيم للمطالبة بالحق الخاص، ومن جانبها أجلت المحكمة الجلسة لآخر الشهر الجاري للنظر فيها.

وطالب ” المدعي العام ” في الجلسة الأولى بالحكم على المتهمين جميعًا بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرهم وتردع غيرهم ” بحد الحرابة” ، لما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم شرعا من فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا ويعد ضربًا من الإفساد وانتهاكا للدماء والأموال المعصومة على سبيل القهر والغلبة، ذلك لقاء قيامهم بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو المسلح على محل الذهب وقتل رجل الأمن وسرقة الذهب.

والجدير بالذكر أن الرقيب أول ” عطا االله الحويطي ” استُشهد متأثرًا بإصابته بطلقات نارية عدة، بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح على أحد محالِّ الذهب في محافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك.

وكان الجاني يرتدي زيًّا نسائيًّا حين قام بعملية السطو حاملًا سلاحًا ناريًّا، وحين كُشف أمره وتمّ إبلاغ الشرطة كان الشهيد قريبًا من موقع الحادثة فوصل في وقت قصير جدًّا، وعند وصوله أطلق الجاني الرصاص عليه فأًصابه في صدره.