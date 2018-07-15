بالوثائق والد البوق القطري ” ريان ” سمسر لبيع الأراضي الفلسطينية لليهود

طلال الضوي(صدى):

كشفت بعض الوثائق التاريخية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الأبواق الإعلامية القطرية يتاجر بالقضية الفلسطينية كما هو الحال بالنسبة للشبكة القطرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وذلك للتغطية على علاقتها مع الكيان الصهيوني لتنفيذ الإجندة الصهيوقطرية.

أوضحت ” الوثيقة ” ، بأن والد الإعلامي القطري ” ريان ” ، يدرس ضمن المحتوي الخاص بقسم التاريخ في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الفلسطينية، وأنه كان ضمن السماسرة الذين كانوا يمارسون الضغوط على سكان فلسطين لبيع الأراضي لليهود.