بالوثائق والد البوق القطري ” ريان ” سمسر لبيع الأراضي الفلسطينية لليهود
كشفت بعض الوثائق التاريخية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الأبواق الإعلامية القطرية يتاجر بالقضية الفلسطينية كما هو الحال بالنسبة للشبكة القطرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وذلك للتغطية على علاقتها مع الكيان الصهيوني لتنفيذ الإجندة الصهيوقطرية.
أوضحت ” الوثيقة ” ، بأن والد الإعلامي القطري ” ريان ” ، يدرس ضمن المحتوي الخاص بقسم التاريخ في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الفلسطينية، وأنه كان ضمن السماسرة الذين كانوا يمارسون الضغوط على سكان فلسطين لبيع الأراضي لليهود.
qlq[ عدد التعليقات: 3218 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا غرابة الساس غلاب
هم ينبوع القذارة والغدر والتصنع والحقد والحسد
تركي[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 41 دقيقة
يا ليت ما نسمع صوتك مرة ثانية
كيف لكم وجه تتكلمون وانتم اول من باع
فهد[ عدد التعليقات: 1442 ] نشر منذ 14 دقيقة
الإجندة الصهيوقطرية
هي الاساس وراء كل تصرفات ال حمدين لا تلومون عليهم
هم عملاء اسرائيل من قديم الزمان
فيصل[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 12 دقيقة
ما الغريب في هذا
هم يقومون بنفس الدور ها الايام ويحاولون اقناع فلسطين بالموافقة على صفقة القرن
نوير[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 10 دقائق
هاذولا يتاجرون بالدماء العربية ولا يهمهم سوى مصلحتهم