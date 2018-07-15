موعد انتهاء فترة التقديم للالتحاق بالبرامج الإعدادية لمعهد الإدارة العامة

علي القحطاني (صدى):

أعلن معهد الإدارة العامة، أن فترة التقديم لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية المنفذة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم، ستنتهي يوم الخميس القادم.

وأكد أن النتائج سيتم الإعلان عنها يوم 9/11 حتى يوم التدريب 22/12/1439 هـ .

وذكر المعهد في تدوينة له اليوم الأحد : ” تنتهي يوم الخميس القادم 11/6 فترة التقديم لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية المنفذة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1440/1439هـ وذلك من خلال موقعه الإلكتروني. وسوف تعلن النتائج في 11/9 في حين يبدأ التدريب في 1439/12/22 ” .

ويمكن التقديم من خلال الرابط هنـــا..