بالفيديو والصور.. احتلال كرواتي لموسكو قبل نهائي كأس العالم بساعات

نواف السالم(صدى):

احتل المشجعون الكروات، العاصمة الروسية موسكو، لحضور مباراة نهائي كأس العالم التي سيخوضها منتخبهم ضد المنتخب الفرنسي، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخه.

وأظهرت عشرات الصور، آلاف المشجعون والمشجعات يحملون الأعلام وينتشرون في شوارع العاصمة والساحة الحمراء المركزية، مطلقين أغاني وطنية وخاصة أغنية ” وطني ” .

وبالرغم من حالة الطقس السيئة في موسكو، إلا أن اليوم هو يوم استثنائي للشعب الكرواتي لا يمكن لأي شيء أن يفسده.

ومن المقرر أن تخوض كرواتيا مباراة نهائي المونديال ضد فرنسا، في تمام الساعة السادسة مساءًا، لتحديد الفائز بكأس العالم لكرة القدم لعام 2018.