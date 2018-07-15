بالصور.. استقبال ملكي لمنتخب بلجيكا للاحتفال بالإنجاز التاريخي
استقبل ملك بلجكيا لويس فيليب، اليوم الأحد، بعثة ” الشياطين الحمر ” في قصر لايكن على مشارف بروكسل، بعد الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.
واحتشد الآلاف من المشجعين للاحتفال بالإنجاز التاريخي، حيث أنهت بلجيكا مشاركتها في مونديال روسيا لكرة القدم بطريقة مثلى بعد فوزها على إنجلترا بنتيجة 2-صفر.
ويذكر أن بلجيكا أحرزت المركز الثالث في البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخها.
نوير[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 1 ساعة
فريق رائع ولديه لاعبين على اعلى مستوى
فيصل[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 54 دقيقة
مبرووووك عليكم الفوز
تستحقونها