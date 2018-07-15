بالصور.. استقبال ملكي لمنتخب بلجيكا للاحتفال بالإنجاز التاريخي

ماجد محمد(صدى):

استقبل ملك بلجكيا لويس فيليب، اليوم الأحد، بعثة ” الشياطين الحمر ” في قصر لايكن على مشارف بروكسل، بعد الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

واحتشد الآلاف من المشجعين للاحتفال بالإنجاز التاريخي، حيث أنهت بلجيكا مشاركتها في مونديال روسيا لكرة القدم بطريقة مثلى بعد فوزها على إنجلترا بنتيجة 2-صفر.

ويذكر أن بلجيكا أحرزت المركز الثالث في البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخها.