إبداعات طلاب موهبة تنال إعجاب وزير التعليم

نايف السالم(صدى):

أبدى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى إعجابه بالعروض التي قدمها طلاب برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2018 والذي تقيمه وتشرف عليه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في مركز الموهبة والإبداع.

وعبر معاليه عن سعادته بما شاهده من إبداعات واختراعات لطلاب ( موهبة ) مشيراً أن هؤلاء الشباب هم أمل المملكة وبالعلم والتنمية ترتقي الأمم ، شاكراً جامعة المؤسس على الجهود التي تبذلها في هذا الصدد لتنمية ورقي أبناء الوطن.

على صعيد آخر قام طلاب مسار الهندسة الكهربائية خلال الفترة التدريبة بإتمام ما يزيد عن عشرين تجربة عملية مختلفة، مستكشفين في كل تجربة عناصر إلكترونية ومفاهيم عملية جديدة ، و أتاحت هذه الأنشطة العملية للطلاب أفق جديدة مكنتهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. فعمد فريق إلى تنفيذ نموذج لسيارة إطفاء ذاتية القيادة تتجه نحو منطقة الحريق ومن ثم تباشر عملية إخماد الحريق. واتجه فريق آخر إلى تصميم نظام تحكم مركزي لإضاءة المنزل. وتفنن آخرون بتطوير وحدة تحكم بالإيماءات (حركات خاصة باليدين) للحاسب الآلي. وقام فريق بتجهيز أداة لاكتشاف المصابين بالأمراض التي تصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة بشكل سريع وميسر.