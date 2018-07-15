مدير عام تعليم الرياض يدشن انطلاق تدريب 6404 من شاغلي الوظائف التعليمية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم (الأحد 2 ذو القعدة 1439هـ) انطلاقة مشروع التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة، بحضور المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي الدكتور محمد المقبل، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام وعدد من القيادات التعليمية والتربوية.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض لدى تدشينه المشروع، حرص وزارة التعليم على كل ما من شأنه الرقي بالمستوى المهني والتدريبي للمعلمين والمعلمات في الرياض خاصة، وجميع مناطق المملكة عامة، ووصولا إلى تحقيق الهدف العام من المشروع من خلال تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية وعودة الكادر الإداري والتعليمي.

وأضاف ” الوهيبي ” ، أنّ المشروع حظي بتفاعل كبير من المعلمين والمعلمات في منطقة الرياض، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين 6404، منهم 1150 معلمة و5254 معلمًا، فيما بلغ عدد البرامج المقدمة لهم 278 برنامجًا، منها 168 للمعلمات و110 للمعلمين، يقوم عليها 126 مدربًا ومدربة، منها 48 للمعلمين و78 للمعلمات، موزعين 12 قاعة تدريب مناصفة بين المعلمين والمعلمات.

من جانبه، أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي الدكتور محمد المقبل، أن خلال شهر ذي القعدة سيشارك في مشروع التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات أكثر من 118 ألف معلم ومعلمة على مستوى المملكة، مؤكدًا أنّ هذا التفاعل الكبير يثبت أن المعلمين والمعلمات دائمًا عند حسن ظن الوزارة.

وبيّن أن جميع مراكز التطوير المهني والتدريب في المملكة تعمل على قدم وساق لكل ما يخدم ويطور التعليم في المملكة والمساهمة في تحقيق “رؤية 2030″، مقدمًا شكره لتعليم الرياض والجهات المشاركة والداعمة لانطلاقة المشروع، التي تمثلت في الجامعات السعودية ومركز المبادرات النوعية وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير وتقنيات التعليم وبعض المنظمات الدولية، مبينًا أن البرامج التدريبية تجاوزت 4000 برنامج متنوع، وصممت وفق احتياجات تدعم المبادرات الوطنية في الوزارة وتلبي رغبات الميدان التربوي.

وخلال تدشين انطلاقة البرنامج تجوّل المدير العام للتعليم بالمنطقة المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي في قاعات التدريب واستمعا في جولتهما إلى اقتراحات المتدربين وآرائهم وأجابا على استفساراتهم، وأبديا سعادتهما بتفاعل المتدربين ورغبتهم في التطوير المهني والتعليمي، بما يلبي تطلعات قيادة المملكة التي ما فتئت تدعم التعليم ومنسوبيه في المملكة، وإبراز أهمية التطوير المهني كونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي.

من جهتها، تفقدت المساعدة للشئون التعليمية ريم بنت محمد الراشد المقرات التدريبية التي جهزها تعليم الرياض لاستقبال المتدربات، وشملت زيارتها مبنى التدريب الواقع في شمال الرياض ومن ثم انتقلت لتفقد مبنى إدارة التدريب والابتعاث الواقع في شرق الرياض واستقبلت مديرة إدارة التدريب بالرياض الدكتورة ابتهال السحيباني المساعدة للشئون التعليمية وأطلعتها على الجهود الحثيثية التي تقدمها إدارة التدريب في استقبال وتدريب شاغلات الوظائف التعليمية.

وذكرت الراشد أن تعليم الرياض سيُدرب شاغلات الوظائف التعليمية على عدد البرامج المقرر تنفيذها 168 برنامجا تدريبيا تقدمها نخبة من المشرفات التربويات بإدارة التدريب، وكذلك مشرفات من إدارات ومكاتب التعليم المختلفة .

وقالت الراشد: ” حرصنا على تجهيز المقرات التي تستقبل المتدربات وتزويدها بجميع سبل الراحة بما يكفل سير عملية التدريب كما رسمت لها الوزارة وإدارة التعليم بمنطقة الرياض ” .

وأكدت أن التدريب سيكون في عدد من المقرات الموزعة على أحياء الرياض المترامية الأطراف (إدارة التدريب بشرق الرياض – مقر تدريب الشمال – مقر التدريب في النهضة – مقر التدريب في وسط الرياض – مقر التدريب في غرب الرياض – ومقر التدريب في الشفا).

وسألت الراشد الله أن يبارك في جميع الجهود المتكاتفة التي تعين على دفع عجلة التقدم العلمي لهذه البلاد المباركة بما يحقق بإذن الله الرؤية الطموحة التي وضعها ولاة الأمر .

من جانبها قالت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة ابتهال السحيباني: ” انطلقت اليوم الأحد البرامج التدريبة بتعليم الرياض وهذه البرامج تعد فرصة سانحة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لزيادة كفاءة النظام التعليمي وتطوير أنفسهم، خصوصاً أنها تُقدّم لهم أثناء الإجازة الصيفية ” .

وأردفت السحيباني يُتابع تنفيذ وأداء هذه البرامج لجنة إشرافية مكلفة لمتابعة سير عملية التدريب ترأسها المساعد للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد وعضوية مديرة مكتب الشفا نورة الكنعان، وعدد من مديرات المكاتب.

وأضافت السحيباني هذا المشروع يستهدف برامج التطوير المهني الصيفي لشاغلات الوظائف التعليمية حيث سيتم تدريب ما يقارب من 1150 متدربة من معلمات وقائدات ومشرفات ومرشدات طلابيات تم توزيعهن على عدد من المقرات إدارة التدريب.

وسيكون انعقاد البرامج في مقر إدارة التدريب والابتعاث بالرياض والوحدات التابعة لها ويمكن الرجوع لحساب الإدارة في تويتر للاطلاع على مواقع المقار @tarbwee.