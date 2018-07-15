النادي الإعلامي يزور لإذاعة جدة

نجود عبدالله النهدي(صدى):

‏نظّم فريق النادي الإعلامي بجدة زيارة خاصة إلى إذاعة جدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٧ھ، بقيادة وإشراف وتنظيم الأستاذ عمر سيف التي تشمل أعضاء فريق النادي الإعلامي التطوعي .

‏ انطلق الفريق في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وكان في استقبالهم مدير عام الإذاعة الأستاذ مشعل الثبيتي بدأت الزيارة بكلمات ترحيبيه وجهها الأستاذ مشعل للفريق مشيداً بالأعمال التي قام بها الفريق بقيادة الأستاذ عمر سيف في خدمة المجتمع ،لينطلقوا بعد ذلك لرؤية إدارات وأقسام الإذاعة المختلفة ، وتنوريهم بالأجواء الإعلامية هناك .

‏وذات السياق تم استضافة نائبة الفريق الأستاذة ليال رواس في أحد برامج الإذاعة والتي تحدثت بدورها عن رسالة و أهداف الفريق ، وأن الباب مفتوح لمن أراد الإنضمام للفريق شريطة أن يكون لديه الشغف الإعلامي و الطموح وأن يتحلى بالأخلاق .

‏وقد نالت الزيارة استحسان أعضاء الفريق وتقدم بالشكر الأستاذ عمر سيف لمدير عام الإذاعة على وقته الثمين و تقديم النفع للزائرين .