الأمير سلطان بن سلمان يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غدا

الرياض(صدى):

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (غداً الاثنين) زيارة رسمية إلى جمهورية البوسنة والهرسك، تلبية للدعوة التي تلقاها سموه من فخامة رئيس البوسنة والهرسك السيد باكر عزت بيغوفيتش.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة بفخامة الرئيس البوسني ودولة رئيس الوزراء، وعددا من كبار الوزراء والمسؤولين، كما سيزور سموه عدداً من المعالم التاريخية والسياحية والتراثية والحضارية في العاصمة سراييفو وموستار التاريخية.