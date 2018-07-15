شاهد .. اشهر زوجات لاعبي فرنسا وكرواتيا

الأحد 15
يوليو
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،،
يقول الأصمعي:-
بينما كنت اسير في البادية , إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت
أيا معشر العشاق بالله خبروا ..\.. إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع
فكتبت تحته البيت التالي
يداري هواه ثم يكتم ســـــره ..\.. ويخشع في كل الامور ويخضع
يقول ثم عدت في اليوم التالي فوجدت مكتوبا تحته هذا البيت
وكيف يداري والهوى قاتل الفتى ..\.. وفـــــي كل يوم قلبه يتقطــــــــع
فكتبت تحته البيت التالي
إذا لم يجد صبرا لكتمان سره ..\.. فليـــس له شيء سوى الموت ينفع
يقول الاصمعي : فعدت في اليوم الثالث , فوجدت شاباً ملقى تحت الحجر ميتا
ومكتوب تحته هذان البيتان
سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغـــــــــــــوا ..\.. سلامي إلى من كان بالوصل يمنـــع
هنيـــــئا لارباب النعيم نعيمــــــــهم ..\.. وللعاشق المسكيــــــــــن ما يتجرع
عبد الملك الأصمعي
ول ول ول😍😍😍😍😍😍
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1277 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف،،
يقول الأصمعي:-
بينما كنت اسير في البادية , إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت
أيا معشر العشاق بالله خبروا ..\.. إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع
فكتبت تحته البيت التالي
يداري هواه ثم يكتم ســـــره ..\.. ويخشع في كل الامور ويخضع
يقول ثم عدت في اليوم التالي فوجدت مكتوبا تحته هذا البيت
وكيف يداري والهوى قاتل الفتى ..\.. وفـــــي كل يوم قلبه يتقطــــــــع
فكتبت تحته البيت التالي
إذا لم يجد صبرا لكتمان سره ..\.. فليـــس له شيء سوى الموت ينفع
يقول الاصمعي : فعدت في اليوم الثالث , فوجدت شاباً ملقى تحت الحجر ميتا
ومكتوب تحته هذان البيتان
سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغـــــــــــــوا ..\.. سلامي إلى من كان بالوصل يمنـــع
هنيـــــئا لارباب النعيم نعيمــــــــهم ..\.. وللعاشق المسكيــــــــــن ما يتجرع
عبد الملك الأصمعي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30906 ] نشر منذ 1 ساعة
ول ول ول😍😍😍😍😍😍