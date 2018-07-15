بالفيديو.. طبيب يكشف أسرار خاصة لنجاح عمليات الحقن المجهري

متابعة _ أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور محمد إبراهيم أخصائي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب ، خلال برنامج ” الطبيب ” عن اسرار خاصة لنجاح عمليات الحقن المجهري .

وقال الدكتور محمد ، أن هدفنا مساعدة أي سيدة لديها مشكلة في الإنجاب ، ولهذا سيتم الكشف عن مفتاح نجاح الحقن المجهري .

وتابع ، تختلف المراكز الخاصة بالحقن المجهري وهناك بعضها نسب نجاحه عالية وأخرى منخفضة ، لهذا على السيدة أن تفكر جيدا عندما تلجأ لإحدى المراكز لإجراء الحقن المجهري .

وأضاف ، وللحصول على نسبة عالية من نجاح العملية علينا الاهتمام بالحيوان المنوي وأخذ فيتامينات تساعد على ذلك ، كما يجب الاهتمام بتجويف الرحم الذي سيستقبل الجنين .

وأكد ، أن سر النجاح هو أن أعرف التشخيص صح ، وان يكون لدينا مبدأ التريس وعدم الاستعجال في الحكم على الأشياء ، حيث أنه ليس جميع العينات مثل بعضها البعض .