داعية ينتقد عمل الفتيات في الطب والهندسة: ستتحولين إلى رجل بشعر طويل

مليكة فؤاد(صدى):

انتقد الداعية المغربي ” حامد الإدريسي ” ، عمل الفتيات المسلمات في مجالي الطب والهندسة؛ مسببًا جدلًا كبيرًا واستياءًا في الأوساط المغربية؛ حيث أنه اعتبر أنها مهن رجالية وأن العاملات بها تحولن من إناث إلى رجال بشعر طويل.

وكتب الداعية المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” معبرًا: ” قبل أن تحرقي زهرة شبابك جرياً وراء حلمك، تأكدي أولا أنه حلمك… اسألي نفسك: هل كان هذا الحلم الذي أسعى لتحقيقه شيئا اخترته أم شيئا رسم ضمن خيارات محدودة برمجت كي أختار أحدها؟ ”

وتابع ” الإدريسي ” قائلًا: ” تأكدي أن أحلاما مثل: طبيبة، مهندسة، مضيفة طيران، الخ… كلها أحلام جاهزة معلبة تم تصنيعها في وسائل الإعلام وتركيبها في رأس أمك وأبيك ومجتمعك، وفجأة خيل لك أنك أنت من حلمت بهذا الحلم، لكن الحقيقة أنه حلم حدد قبل ولادتك، أنت فقط اخترت أحد الخيارات المرسومة مسبقًا. ”

وأضاف: ” لقد عشتُ ورأيت نساءً حققن أحلامًا اكتشفن فيما بعد أنها أحلام رجل لا أحلام أنثى… تأكدي: لو كان الخالق سيكلفك بمثل ما يكلف به الرجل، لأعطاك مثل ما أعطاه من القوة، وتأكدي ما دام قد خلقك أضعف من الرجل فلم يكن يريدك لتنافسيه في أحلامه الرجولية، فابحثي عن حلمك الأنثوي، كي تبقي أنثى ولا تتحولي إلى رجل بشعر طويل. “