إطلاق برنامج لتدريب 1000 شاب وشابة في محاسبة الزكاة والضرائب

الرياض(صدى):

أطلقت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، البرنامج التدريبي ” محاسبة الزكاة والضرائب ” ، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري، ومدير عام رأس المال البشري بالهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الحربي، والأمين العام للغرفة أحمد السويلم.

وأوضح الشثري في كلمة الافتتاح أن البرنامج الذي أقيم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يعد جزءاً من المبادرة التي تتبناها غرفة الرياض لمواكبة توجهات وقرارات الدولة بشأن توسيع نطاق التوطين في قطاعات عديدة في سوق العمل، من خلال تدريب وتأهيل الشباب والشابات لتولي الوظائف المتاحة، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص في الإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وأفاد أن البرنامج، يأتي ضمن مبادرة الغرفة التدريبية في العديد من التخصصات، تأكيداً لدورها في تنفيذ خطط الدولة لتعزيز فرص الشباب في التوظيف، والتفاعل البناء مع أهداف البناء الوطني والتنموي وفقاً لرؤية المملكة 2030‘، حاثاً الشباب الملتحقين بالبرنامج للاجتهاد في إتقان مهارات محاسبة الزكاة والضرائب، كونها توفر وظائف مهمة أمام الشباب والفتيات في سوق العمل اليوم.

من جهته، أكد الحربي أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الموارد البشرية الوطنية في مختلف التخصصات، وخصوصاً في ظل التغير الإيجابي ورفع

مستويات الأداء للقوى البشرية التي أحدثتها رؤية المملكة 2030 التي ترتكز في الأساس على الإنسان ودوره في رفع الناتج الوطني، حاثاً المشاركين في البرنامج على الاجتهاد في اجتيازه.