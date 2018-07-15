“موهبة ” :نعمل على عقد شراكات متنوعة لاستثمار المواهب بمختلف مدن المملكة

محمد السعران(صدى):

اكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) الدكتور المتحمي على قيام مؤسسة(موهبة)بعقد شراكات مع عدد من الجامعات والمدارس التابعة لوزارة التعليم بمختلف مدن ومناطق المملكة،من اجل استثمار المواهب،مشيرا ان مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع(موهبة)تسعى للاستفادة من تلك الخبرات من اجل توفير البيئة المناسبة للابداع والتميز.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية قام بها الامين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للابداع والموهبة(موهبة)الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ،لمقر فعاليات ملتقى(موهبة)الصيفي العاشر،المنفذ هذا العام بمدارس البشرى الاهلية بتعليم مكة المكرمة امس،يرافقه مدير عام إدارة الموهوبين بوزارة التعليم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العفيص،حيث تضمنت الزيارة،جولة على الوحدات الإثرائية المختلفة التي يتضمنها البرنامج وهي:وحدة الاختراعات،والتشفير وأمن المعلومات،والعلوم الطبية، وهي مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية،ووحدات طبيب المستقبل ومهندس المستقبل،والروبوت،وهي مخصصة لطلاب المرحلة المتوسطة،واخيرا وحدات الخوارزمي الصغير،والاختراعات،والفيزياء وهي مخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية .

وتمت خلال الزيارة مشاهدة المشاريع والمنتجات العلمية،التي نفذها المبدعون،كما تم الاطلاع على موقع برنامج (موهبة) على الشبكة العنبكوتية(الانترنت).الجدير ان( 127 )طالباً،يشاركون في برنامج (موهبة) الصيفي العاشر بمدارس البشرى،الذي يسعى لتدريب ورعاية الموهوبين،من خلال برامج إثرائية متنوعة، ودورات إبداعية متميزة ، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع،من الساعة السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يوميا،ويستهدف البرنامج مختلف المراحل الدراسية ،من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي ومن مختلف مدارس مكة تحت شعار( المبدعون..رواد نهضتنا).