ترقية د.عبدالله العتيبي إلى درجة أستاذ في جامعة الملك سعود

محمد السعران(صدى):

صدرت موافقة معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر والمبني على قرار المجلس العلمي بالجامعة على ترقية الأستاذ الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي إلى درجة أستاذ دكتور ( بروفيسور) في مجال البصريات الطبيه وعلوم الرؤية الإكلينيكية.

ويعتبر الأستاذ الدكتور عبدالله العتيبي من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال تخصصه ولديه العديد من البحوث العلميه المنشوره في مجلات عالمية محكمة وعضو في العديد من الجمعيات الطبيه العالمية في مجال تخصصه.