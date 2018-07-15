” العيسى ” عن التدريب الصيفي: حضور جيد وتفاعل متميز

علي القحطاني (صدى):

علق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الأحد، على التحاق أكثر من 188 ألف معلم ومعلمة ببرامج التدريب الصيفي خلال هذا العام.

وأكد ” العيسى ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن بداية برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلنات لهذا العام موفقة، قائلًا ” حضور جيد وتفاعل متميز من مراكز التدريب في إدارات التعليم وفِي الجامعات، فشكرا لكلك من ساهم في هذا الجهد المبارك “.

وكان مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم أعلن، اليوم الأحد، عن التحاق أكثر من١١٨ ألف معلمٍ ومعلمة بـ ٤٢٩٧ برنامجًا تدريبيًا صيفيًا.

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