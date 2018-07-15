” العيسى ” عن التدريب الصيفي: حضور جيد وتفاعل متميز
علق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الأحد، على التحاق أكثر من 188 ألف معلم ومعلمة ببرامج التدريب الصيفي خلال هذا العام.
وأكد ” العيسى ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن بداية برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلنات لهذا العام موفقة، قائلًا ” حضور جيد وتفاعل متميز من مراكز التدريب في إدارات التعليم وفِي الجامعات، فشكرا لكلك من ساهم في هذا الجهد المبارك “.
وكان مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم أعلن، اليوم الأحد، عن التحاق أكثر من١١٨ ألف معلمٍ ومعلمة بـ ٤٢٩٧ برنامجًا تدريبيًا صيفيًا.
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عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل تعلم معاليك أن الدورات اللتي أعلنت عنها الإدارات التعليمية هي دورات مكررة وأغلب المعلمين قدحضروها مسبقاً وإنما أعادواحضورها من أجل النقاط !!
شجون[ عدد التعليقات: 946 ] نشر منذ 2 ساعتين
جهود مباركة وموفقة و نسأل الله تعالى التوفيق لكم ولما تقدمونه لخدمة وتطوير التعليم وتفاعل المعلمين والمعلمات غير مستغرب مع ماتم من دورات
طاهر[ عدد التعليقات: 1881 ] نشر منذ 2 ساعتين
حضور المعلمين لم يكن للفائدة لان مواضيع الدورات مكررة و ممله كل ذا لكي المفاضلة الذي أعلن انها ستفاضل من حضر على من لم يحضر