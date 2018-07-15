بالفيديو.. مي العيدان لعقيل الرئيسي : مو عيب إنك إيراني

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، نصيحة للفنان عقيل الرئيسي زوج الفنانة فرح الهادي ، لتهدئة المشاحنات بينه وبين الفنان حسن البلام ، خلال مقطع فيديو نشرته بمواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت مي العيدان في الفيديو ، ” الدنيا سهلة ياعقيل ما تصعبها .. ما بقولك إن حسن ما غلطان .. لا هو غلطان كلمة يمكن هو ما حسبها .. كلمة ” ها الإيراني ” فيها شويه تقليل ، لكن إنك إيراني مو عيب ” .

وتابعت العيدان ، ” هناك كثير من الكويتيين أمهاتهم أو أبهاتهم إيرانيين وهذا مو عيب ولا يقلل منك .. طفوها لا تولعوها ” .

وكانت نشبت مشاحنات بين عقيل وحسن البلام ، انتهت بتهديد الأول برفع قضية سب وقذف وتشهير به .

جاء ذلك عقب أن تحدث عن البلام عن عقيل خلال إحدى المسرحيات ووصفة بالإيراني وهو يمزح .

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