أمير نجران يطمئن على المصابين وينقل تعازي القيادة لشهيدي إطلاق النار بشرورة

نجران(صدى):

اطمأن أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على صحة المصابين في حادث إطلاق النار بشرورة، كما نقل تعازي القيادي لرجلي الأمن الذين استشهدا نتيجة الحادث.

وأوضحت إمارة منطقة نجران، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن أمير المنطقة أكد اعتزاز القيادة والشعب بتضحيات المصابين والشهداء.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، الرائد عبدالله عشوي، أعلن عن استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين في منفذ الوديعة وشرورة، أمس السبت؛ وذلك عقب إطلاق نار من قبل مواطن يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ ” جوازات ” ويبلغ من العمر ٣٤ عامًا مستخدمًا سلاحة الرسمي.

اقرأ أيضًا: