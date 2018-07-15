فيديو يظهر كفاءة وبسالة أبطال الحد الجنوبي أثناء اشتباكهم مع الحوثيين

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، كفاءة وبسالة أبطال الحد الجنوبي وجنود الجيش الوطني، أمام عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء اشتباكهم العنيف على الحدود السعودية اليمنية، أثناء الليل.

ورصد المقطع، ترديد الأبطال البواسل عدد من العبارات الحماسية أثناء محاربتهم المليشيا الإرهابية، كان أبرزها: ” الله أكبر ” ، و ” احرقوهم ” ، فيما رصد الفيديو أصوات صادرة عن القيادة من أجهزة الاتصال اللاسلكية، تقول: ” أحسن يا شباب ” .

جدير بالذكر، أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، قد شنت هجومًا على التحصينات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في باقم، شمال مدينة صعدة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، قبالة الحدود مع المملكة.