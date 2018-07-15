فيديو يظهر كفاءة وبسالة أبطال الحد الجنوبي أثناء اشتباكهم مع الحوثيين
وثق مقطع فيديو، كفاءة وبسالة أبطال الحد الجنوبي وجنود الجيش الوطني، أمام عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء اشتباكهم العنيف على الحدود السعودية اليمنية، أثناء الليل.
ورصد المقطع، ترديد الأبطال البواسل عدد من العبارات الحماسية أثناء محاربتهم المليشيا الإرهابية، كان أبرزها: ” الله أكبر ” ، و ” احرقوهم ” ، فيما رصد الفيديو أصوات صادرة عن القيادة من أجهزة الاتصال اللاسلكية، تقول: ” أحسن يا شباب ” .
جدير بالذكر، أن قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، قد شنت هجومًا على التحصينات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في باقم، شمال مدينة صعدة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، قبالة الحدود مع المملكة.
ماجد[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 15 دقيقة
اللهم سدد رميهم و حفظهم و أرحم شهدائنا و أشفي جرحنا الله 🇸🇦
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله ينصرهم ويقويهم ويسدد رميهم ويحفطهم بحفظه
عمار[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 15 دقيقة
ياالله ننعم بالأمن والأمان وهم يفدون باأرواحهم الدين ثم الوطن ..،اللهم ثبتهم واحفظهم وانصرهم على من بغى عليهم .،اللهم مدهم بجندٍ من السمآء …اللهم آمين
همس[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 14 دقيقة
كفوووو❤️🇸🇦
شجون[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذول الرجال الي نفتخر فيهم