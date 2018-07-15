بالصور.. ظهور سيارة سباق هوندا 2088 في تصميم تخيلي جنوني

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

مع التطور المذهل في صناعة سيارات السباق في الفترة الأخيرة، تعددت التصاميم حول سيارات السباق المستقبلية من قبل المصممين الذي لديهم هوس بالسيارات، هذه التصاميم لسيارات المستقبل تم تزويدها بإمكانيات خيالية، يراه كثير من الأشخاص ضرب من الجنون.

واليوم سنقدم لكم أحد هذه التصاميم الجنونية لسيارة سباق هوندا CyberRace لعام 2088 قام بتصميمها بالفوتوشوب المصمم لو شييلور، حيث تخيل المصمم وجود سباق في اليابان في عام 2088، وتم بناء مضمار السباق من مادة شفافة على ارتفاع عشرة أمتار فوق الأرض يجري بين المباني، بحيث يستطيع الأشخاص الواقفين على الأرض من رؤية السيارات وهي تتسابق فوقهم.

ومن خلال التصاميم تظهر السيارة متضمنة 6 إطارات، وتبدو الإطارات مربعة إلا أنها في الحقيقة دائرية ولكن مخبأة وراء أغطية مربعة الشكل، ويظهر أيضا من التصاميم عدم وجود سائق لذا فإن هيكل السيارة منخفض جدا، وتوجد مجموعة نقل الحركة في الوسط بشكل جامح إلكتروني.

والسيارة في التصميم لا تعتمد على الوقود، بل هي كهربائية بالكامل، وتحقق مستويات قياسية من عزم الدوران والقوة، وهذه السيارات كما ذكرنا سابقا لا يوجد سائق لها حيث أنها ذاتية القيادة، رغم أننا كنا نفضل وجود سائق بشري لها.

أخيرا لا نستطيع أن نجزم أن التصور التخيلي لسيارات المستقبل قد يرى النور في يوم من الأيام، لكن مع ذلك فإن هوندا CyberRace التي صممها فريدريك لو شييلور تقدم نظرة جديدة عن مفهوم سيارات السباق الكهربائية.