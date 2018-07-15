بالفيديو.. غضب واستياء من أطفال يدخنون سجائر

نايف السالم(صدى):

أثار مقطع فيديو لأطفال يدخنون السجائر، غضب واستياء العديد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما لم يتم تحديد المكان الذي تمت فيه الواقعة حتى الآن.

وأظهر الفيديو الأطفال داخل مكان يبدو أنه منزل يقومون بتدخين السجائر واستعراض الأدخنة وعلب السجائر؛ فيما ارتفعت مطالبات لأسر هؤلاء الأطفال بتشديد الرقابة على أطفالهم والحرص عليهم وتكثيف الاهتمام بهم.