بالفيديو.. غضب واستياء من أطفال يدخنون سجائر
أثار مقطع فيديو لأطفال يدخنون السجائر، غضب واستياء العديد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما لم يتم تحديد المكان الذي تمت فيه الواقعة حتى الآن.
وأظهر الفيديو الأطفال داخل مكان يبدو أنه منزل يقومون بتدخين السجائر واستعراض الأدخنة وعلب السجائر؛ فيما ارتفعت مطالبات لأسر هؤلاء الأطفال بتشديد الرقابة على أطفالهم والحرص عليهم وتكثيف الاهتمام بهم.
زائر[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 15 دقيقة
هههههههههههههه بدرى عليك كنا نسويها حنا صغار على على شان يقولون رجال قدام اخويا ه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
اللهم احفظ اطفالنا واجعلهم قرة أعين لنا فى الدنيا والاخرة.
qlq[ عدد التعليقات: 3201 ] نشر منذ 10 دقائق
التربية