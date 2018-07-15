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  3. بالفيديو.. خبير تغذية يأكل حلويات علي الهواء ويرفع شعار رجيم بدون حرمان

بالفيديو.. خبير تغذية يأكل حلويات علي الهواء ويرفع شعار رجيم بدون حرمان

بالفيديو.. خبير تغذية يأكل حلويات علي الهواء ويرفع شعار رجيم بدون حرمان
أماني الغامدي(صدى):

أثار الدكتور محمد الغندور خبير تغذية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتناوله الحلوى خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الطبيب ” للحديث عن اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن .

حيث قام الدكتور محمد بإحضار الحلوى معه خلال الحلقة وقام بتناولها برفقة مقدمة البرنامج ، مؤكداً ، أنه ليس هناك ريجيم متبوع بحرمان .

وتابع الغندور ، أهم شئ في الريجيم هو عدم الحرمان ، وهناك العديد من الانظمة الغذائية التي يكون الهدف منها فقدان الوزن بدون حرمان ، منها ريجيم البروتين ، ريجيم إتكس ، ريجيم الكربوهيدرات .

وأكد الغندور ، إننا لا نقوم بحرب على انفسنا ، ويجب لعدم فشل الريجيم يجب أن يقوم الانسان بتغيير نمط الحياة .


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