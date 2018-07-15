بالفيديو.. خبير تغذية يأكل حلويات علي الهواء ويرفع شعار رجيم بدون حرمان

أماني الغامدي(صدى):

أثار الدكتور محمد الغندور خبير تغذية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتناوله الحلوى خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الطبيب ” للحديث عن اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن .

حيث قام الدكتور محمد بإحضار الحلوى معه خلال الحلقة وقام بتناولها برفقة مقدمة البرنامج ، مؤكداً ، أنه ليس هناك ريجيم متبوع بحرمان .

وتابع الغندور ، أهم شئ في الريجيم هو عدم الحرمان ، وهناك العديد من الانظمة الغذائية التي يكون الهدف منها فقدان الوزن بدون حرمان ، منها ريجيم البروتين ، ريجيم إتكس ، ريجيم الكربوهيدرات .

وأكد الغندور ، إننا لا نقوم بحرب على انفسنا ، ويجب لعدم فشل الريجيم يجب أن يقوم الانسان بتغيير نمط الحياة .