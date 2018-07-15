أمن الطرق بمكة يحبط محاولة تهريب 800 حزمة قات

نايف السالم(صدى):

نجح رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في منطقة مكة المكرمة، بمركز الضبط الأمني بالغالة، في إحباط محاولة فاشلة لتهريب 800 حزمة قات، كانت بحوزة شخص يقود مركبة من نوع ” هايلوكس ” .

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، في مركبة من نوع هايلوكس ” غمارتين ” ، فطلب رجال القوة من قائدها التوقف في النقطة إلا أنه لم يستجب لرجال القوة، وواصل السير، وعلى الفور، تم التعميم على المركبة على جميع الدوريات المتمركزة والمتحركة على الطريق.

وبالفعل، تم رصد المركبة بحدود مركز الميقات، وطالب رجال الأمن قائدها بالتوقف، ولكنه لم يستجيب لذلك، وعليه، تم إيقافه باستخدام القوة الجبرية، ثم ترجل قائد المركبة، ودخل أحد الأحياء السكنية، لتتولى دوريات الأمن متابعته، في حين تولى رجال القوة الخاصة لأمن الطرق تفتيش المركبة.

ومن جانبهم، عثر رجال القوة الخاصة بأمن الطرق بمكة، على 800 حزمة قات بداخل المركبة عند تفتيشها، ويقدر وزنها بقرابة 200 كيلو، ليتم تسليم المركبة والمضبوطات إلى مكافحة المخدرات بمحافظة الليث.