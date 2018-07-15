خادم الحرمين يسمح بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية

الرياض(صدى):

سمح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.

وفي السياق نفسه، وافق خادم الحرمين على توصيات الخاصة ببناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM) والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية ” هدف ” ، ليصبح ” الترميز الطبي ” مهنة جديدة ضمن القطاع الصحي.

كما تضمنت الموافقة، البدء باستخدام السجل الأساسي الإلكتروني والذي سيؤسس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، والبدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع على حسب الجنسية، بالإضافة للبدء بإعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017م للقطاعات الصحية.