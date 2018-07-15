خادم الحرمين يسمح بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية
سمح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية.
وفي السياق نفسه، وافق خادم الحرمين على توصيات الخاصة ببناء المنصة الدوائية والعمل بها من قبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM) والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية ” هدف ” ، ليصبح ” الترميز الطبي ” مهنة جديدة ضمن القطاع الصحي.
كما تضمنت الموافقة، البدء باستخدام السجل الأساسي الإلكتروني والذي سيؤسس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، والبدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع على حسب الجنسية، بالإضافة للبدء بإعداد دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2017م للقطاعات الصحية.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 44 دقيقة
شكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله ورعاة على إهتمامة لموظف الدولة لقطاع الحكومة والخاص وللمتقاعدين والشئون الإجتماعية والمقيم .
طلال[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 21 دقيقة
شيء جميل بس رجعوا الاضطراري للمعلمات والمعلمين 10 ايام زي قبل
ماجد[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 20 دقيقة
قرار سليم لعدم التلاعب والغيابات بدون أعذار
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 20 دقيقة
و هو يقدر يرد لنا طلب 😭💜💜الله يخليه لنا 😘
همس[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 19 دقيقة
يازين وجهك ياملكنا عسى ربي يعطيك طولة العمر❤️❤️❤️
شجون[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 19 دقيقة
أطال الله في عمرك وادام الله لك الصحه والعافية .
عمار[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 18 دقيقة
اسال الله العلي القدير. ان يحفظك
محمد[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 18 دقيقة
شي جميل لانه زمان كنت ابي اجازه مرضيه يوافق عليها المستشفى بس ما يوافق عليها العمل وانحسم عليها فيها ايام كثيره
طاهر[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماعاد فيها يافلان ضبطني
الشغل إلكتروني ..!
شمس[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ 17 دقيقة
حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 🙏
qlq[ عدد التعليقات: 3201 ] نشر منذ 7 دقائق
حفظ الله خادم الحرمين