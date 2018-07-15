بنفيكا البرتغالي يرد على عرض الهلال لضم البيروفي كاريلو

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، عن موقفه من انتقال اللاعب البيروفي كاريلو إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد النادي رفضه لعرض الهلال، مشترطًا الحصول على 4 ملايين يورو للموافقة على رحيل كاريلو للهلال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان نادي الهلال قدم عرض بعيد عن العرض المطلوب من النادي لضم اللاعب كاريلو، ومن المنتظر أن يحسم الهلال خلال الساعات المقبلة موقفه سواء بتقديم عرض جديد أو بالاستغناء عنه والتفكير في خيارات آخرى.