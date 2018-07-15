” كفاءة ” يحذر من التسليم بمعلومات كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف

نايف السالم(صدى):

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة “، على أهمية التوعية بقراءة معلومات ومدلولات بطاقة كفاءة الطاقة المتواجدة على أجهزة التكييفات الجديدة والأجهزة الكهربائية.

وأوضح المركز أن من عدم الاهتمام باستيعاب المعلومات المسجلة في بطاقة كفاءة الطاقة، المتواجدة على الجسم الخارجي لأجهزة التكييفات الجديدة، قد يكلف العميل الكثير من الأموال المهدرة.

وأضاف أن قراءة هذه المعلومات يساعد العميل على انتقاء أجهزة ذات كفاءة عالية، وتوفر له الكثير من المال، داعيًا المواطن والمقيم إلى عدم التسليم بمعلومات بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف، إلا من خلال مسح الكود (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة المكيفات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR).

كما أشار المركز إلى أن هذا الكود يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة ” بلاغ تجاري ” في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق ” تأكد “.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أصدرت بطاقة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لمساعدة العميل في إجراء المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، ومن ثم القدرة على اختيار الأنواع الأفضل في ترشيد الطاقة.