تعليم الجوف ينهي استقبال 81 مرشحة للوظائف التعليمية

سكاكا(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف استقبال وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية بمدينة سكاكا.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره للجان العاملة لاستقبال المرشحات وإنهاء إجراءات المقابلة معهن، داعياً الله تعالى التوفيق للمرشحات للوظائف التعليمية.

من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن العدد الإجمالي للمرشحات قد بلغ 81 مرشحةً، مشيراً إلى أن وجود ثلاث لجان لاستقبال المرشحات هي: لجنة الاستقبال وتقوم بتدقيق بيانات المرشحات وتدقيق الكشف الطبي للمرشحات، ولجنة المطابقة لمطابقة الوثائق الرسمية، ولجنة المقابلات لإجراء المقابلات للمرشحات.