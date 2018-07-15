” التجارة ” تنشر قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، قرار مخالفة مهنية بأحكتم نظام المحاسبين القانونيين.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن المخالفة صادرة على المواطن عبداللطيف بن محمد بن أحمد بن عثمان؛ لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته لمهنة المحاسبة والمراجعة.

وأًصدرت الوزارة عقوبة على المخالف بشطب قيده من سجل المحاسبين القانونيين، وفقًا لحكم الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر بشأنه.