راكيتيتش يؤكد جاهزيته لمواجهة فرنسا

ماجد محمد(صدى):

كشف لاعب خط وسط المنتخب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، عن جاهزيته لمواجهة المنتخب الفرنسي مساء الأحد في نهائي كأس العالم في ملعب لوجينكي في موسكو.

وأوضح ” راكيتيتش ” قائلًا: ” أصبت بحمى ليلة أمس وارتفعت درجة حرارتي إلى 39 ” ، مضيفًا: ” التزمت الفراش طوال الوقت، ولكني سأخوض النهائي ولو بدون قدمين لو اضطررت لذلك. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه يعاني المنتخب الكرواتي من النواحي البدنية؛ بسبب خوض 120 دقيقة في ثلاث مباريات على التوالي؛ الأمر الذي قد يؤثر على أداء منتخب المدرب زالاتكو داليتش في مواجهة الديوك الفرنسية.