” الإسكان ” : أكثر من 25 ألف أسرة تم التخصيص لها بالدفعة السابعة من ” سكني “

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن 25048 أسرة تم التخصيص لها بالدفعة السابعة من برنامج ” سكني ” ، وووعدت بالمزيد في الدفعات القادمة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر برنامج ” سكني ” ، الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، وأوضحت الوزارة خلاله، أن هناك 8200 وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء بتصاميم حديثة، من خلال الدفعة السابعة من البرنامج، وذلك مواكبةً لتطلعات المستفيدين.

كما بيّنت ” الإسكان ” ، أنه تم تخصيص 8548 أرض سكنية مجانية لمستفيدي برنامج سكني بدفعته السابعة، وذلك من منطلق تعدد المنتجات وتنويعها، تحقيقًا لرغبات الجميع.

وكشفت الوزارة، عن وجود 8300 قرض عقاري مدعوم الأرباح لمستفيدي الصندوق العقاري في الدفعة السابعة من برنامج ” سكني ” ، وبدون أرباح لمن دخلهم الشهري 14000 ريال أو أقل.

ويمكن الإطلاع على قائمة مستفيدي وزارة الإسكان من البرنامج، عبر الرابط التالي: هنا

أما قائمة مستفيدي الصندوق العقاري، فيمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا