” الإسكان ” : أكثر من 25 ألف أسرة تم التخصيص لها بالدفعة السابعة من ” سكني “
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن 25048 أسرة تم التخصيص لها بالدفعة السابعة من برنامج ” سكني ” ، وووعدت بالمزيد في الدفعات القادمة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر برنامج ” سكني ” ، الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، وأوضحت الوزارة خلاله، أن هناك 8200 وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء بتصاميم حديثة، من خلال الدفعة السابعة من البرنامج، وذلك مواكبةً لتطلعات المستفيدين.
كما بيّنت ” الإسكان ” ، أنه تم تخصيص 8548 أرض سكنية مجانية لمستفيدي برنامج سكني بدفعته السابعة، وذلك من منطلق تعدد المنتجات وتنويعها، تحقيقًا لرغبات الجميع.
وكشفت الوزارة، عن وجود 8300 قرض عقاري مدعوم الأرباح لمستفيدي الصندوق العقاري في الدفعة السابعة من برنامج ” سكني ” ، وبدون أرباح لمن دخلهم الشهري 14000 ريال أو أقل.
ويمكن الإطلاع على قائمة مستفيدي وزارة الإسكان من البرنامج، عبر الرابط التالي: هنا
أما قائمة مستفيدي الصندوق العقاري، فيمكن الإطلاع عليها من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
هل الدفعة السابعة بدون دفعة أولى والقسط 10% من دخل المواطن ؟
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب
ياجماعة العقار نازل نازل لاموحاله وفيه فتور على وشك الانهيار انهائ والمطلوب ترجيع النظام القديم لصندوق التنمية العقاري ومعاقبت الي عمل على خلبطة النظام حيث عمل لجل مصلحته الخاصة مافكر في عقايبها المستشارين الجدد يعملون لاجل المال ليس لاجل حل المشاكل ا ومعوقاتها يزيدوها تعقيد في تعقيد وهذا للاسف ضياع للوقت وللمصالح المواطنين .