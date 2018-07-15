جامعة طيبة تتيح عددا من التخصصات الجديدة بالمدينة والمحافظات التابعة لها

المدينة المنورة(صدى):

أتاحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عدداً من التخصصات للطلاب والطالبات المتقدمين للقبول لهذا العام 1440/1439هـ في المدينة وفروعها بالمحافظات وفقاً لمتطلبات واحتياج سوق العمل.

وأضح عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور إبراهيم العوفي أن التخصصات الجديدة التي أدخلتها الجامعة لهذا العام هو تخصص علوم الرياضة والأنشطة البدنية للطلاب والطالبات بالمدينة، وتخصص الفن والتصميم للطلاب والطالبات بالمدينة، ورياض الأطفال للطالبات بالمدينة، وتقنية الأشعة التشخيصية للطالبات بالمدينة، وإدارة الأعمال للطلاب والطالبات بفرعي الجامعة في بدر ومهد الذهب، وتخصص الفندقة والسياحة للطالبات بفرع العلا، وتخصص التغذية السريرية للطالبات بفرع ينبع، وتخصص الرياضيات بفرع الجامعة في محافظة بدر.

وقدم العوفي شكره لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني على حرصه لإتاحة العديد من التخصصات التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل في المدينة المنورة وفروع الجامعة بالمحافظات وهو ما سيؤهل الطلبة لمواكبة احتياج سوق العمل .