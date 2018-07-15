الإطاحة بمواطنين امتهنوا سرقة العاملين في الصيدليات والمحلات التجارية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والسلب التي باشرها رجال الأمن ، وتعقب المتورطين فيها ، أسفرت بتوفيق الله عن القبض على (مواطنين / في العقد الثاني من العمر) بعد توفر الدلائل على ضلوعهما بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة العاملين في الصيدليات والمحلات التجارية ، في عدة أحياء شرق العاصمة الرياض ، تحت التهديد بالسلاح . وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما ، وإشعار النيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

والله الهادي إلى سواء السبيل