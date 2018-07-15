بالصور.. العثور على جثة مفقود الخرج ” الستيني ” بمنطقة صحراوية

علي القحطاني (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، صباح اليوم الأحد، من العثور على المواطن المفقود بالخرج، متوفى في منطقة صحراوية، شرق هجرة العقيم، وذلك بعد تغيبه عن ذويه منذ يوم الخميس الماضي.

جاء ذلك بعد أن كثَّفت الجهات الأمنية جهودها في البحث عن المواطن المفقود، بمساعدة فريق ” عون ” وفريق ” إنجاد ” ، حيث رصدت آخر إحداثيات له بهجرة العقيمي قبل أن تعثر عليه متوفى، صباح اليوم بمنطقة صحراوية جنوب شرق آخر إحداثية رُصدت له، على بُعد نحو 15 كيلو متر.

جدير بالذكر، أن الجهات الأمنية قد ورد إليها بلاغًا أفاد بفقدان مواطن في العقد السادس من عمره، يستقل مركبة من نوع جيب ” جكسار ” ، وتغيَّبه عن منزله منذ يوم الخميس الماضي.