بالفيديو.. ماجد المهندس حياتي الشخصية ملك لي لا أشارك بها الإعلام

أماني الغامدي(صدى):

كشف النجم العراقي ماجد المهندس خلال مقابلة تليفزيونية عن حرصه الدائم في إبعاد حياته الشخصية عن الإعلام ، مؤكداً على سعادته لإحيائه حفل بمهرجان عكاظ .

وقال المهندس في المقابلة ، أحساسي بالسعادة لا يوصف بإحياء حفل مهرجان عكاظ ، واصفاً الجمهور السعودي بأنه من أروع الجماهير .

وعن الإشاعات وقلة تعرضها له ، أكد المهندس ، انه من الفنانين الذين يباعدون بين حياته الشخصية والعمل ، ودائما لا أشارك الإعلام أي شئ يخص حياتي الشخصية وبهذا فالشائعات تكون قليلة فليس لدي ما أخفيه .