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بالفيديو.. ماجد المهندس حياتي الشخصية ملك لي لا أشارك بها الإعلام

بالفيديو.. ماجد المهندس حياتي الشخصية ملك لي لا أشارك بها الإعلام
أماني الغامدي(صدى):

كشف النجم العراقي ماجد المهندس خلال مقابلة تليفزيونية عن حرصه الدائم في إبعاد حياته الشخصية عن الإعلام ، مؤكداً على سعادته لإحيائه حفل بمهرجان عكاظ .

وقال المهندس في المقابلة ، أحساسي بالسعادة لا يوصف بإحياء حفل مهرجان عكاظ ، واصفاً الجمهور السعودي بأنه من أروع الجماهير .

وعن الإشاعات وقلة تعرضها له ، أكد المهندس ، انه من الفنانين الذين يباعدون بين حياته الشخصية والعمل ، ودائما لا أشارك الإعلام أي شئ يخص حياتي الشخصية وبهذا فالشائعات تكون قليلة فليس لدي ما أخفيه .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

اكيد بتكون سعيد في مهرجان عكاظ الشغلها فيها ضم وقلة حياء

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 25 دقيقة

الحمد لله عفاني
من السماع للاغاني
واذا سمعتها في مكان عام
يضيق صدري بشكل فضيع
وهولاء لليل نهار وهم يطربون
ان الله يمهل ولا يهمل

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