” كويفا ” يعلن موقف من الانتقال للنصر

ماجد محمد(صدى):

أعلن اللاعب الدولي البيروفي كريستيان كويفا، عن موقف من الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض ” كويفا ” المحترف في صفوف نادي ساو باولو البرازيلي فكرة الانضمام للصفوف النصر، حيث وقع اختياره على الانتقال لصفوف نادي كراسنودار الروسي وقرر التوقيع للنادي لثلاث سنوات قادمة.

ويمتلك نادي النصر بديل جاهز للاعب كويفا، مؤكدًا أنه لاعب لا يقل في القدرات الفنية عن اللاعب.