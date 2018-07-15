” العدل ” تستعد لافتتاح محاكم تجارية بعدة مناطق في المملكة

علي القحطاني(صدى):

تعتزم وزارة العدل، افتتاح محاكم تجارية بعدد من مناطق المملكة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن وضعها خطة معتمدة لتدريب قضاة هذه المحاكم بالداخل والخارج.

جاء ذلك في إطار خطة الوزارة من أجل التوسع في تدشين المحاكم المتخصصة، حيث أوضح الشيخ فراج الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض، أن المحاكم التجارية في المملكة موجودة حاليًا في ثلاث مدن هي: ” الرياض والدمام وجدة ” ، مؤكدًا أن هناك توجهًا من قِبل الوزارة، لافتتاح محاكم تجارية أخرى في بقية مناطق المملكة.

كما أشار ” الدوسري ” ، إلى أن الوزارة قد وضعت خطة معتمدة لتدريب قضاة المحاكم التجارية داخل المملكة وخارجها، فضلًا عن الاستعانة بقضاة من الخارج مثل: ” أمريكا ودول الخليج ” ، لإلقاء محاضرات عن القضاء والتعاملات التجارية، مبينًا أن إنشاء المحاكم التجارية، يسهم في إضفاء الضمان الأعلى للمتقاضين، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.