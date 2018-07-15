هاري كين سعيد بلقب هداف كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

كشف مهاجم المنتخب الإنجليزي، هاري كين، عن سعادته بالاقتراب من نيل لقب هداف كأس العالم على الرغم من خسارة منتخب بلاده بثنائية نظيفة أمام المنتخب البلجيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسجل اللاعب الإنجليزي 6 أهداف أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم لكنه فشل في التسجيل في مباراتي نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع؛ فيما أعرب عن حزنه بسبب عدم تسجيله أية أهداف منذ مباراة ثمن نهائي المونديال أمام كولومبيا.

وأوضح هاري كين، قائلًا: ” أظهرت المباراة أن ما زال هناك بعض الجوانب التي يجب العمل عليها، فنحن لسنا فريقا متكاملًا ولكن يمكننا أن نحسن من أنفسنا ونظهر بشكل أفضل من ذلك، فنحن لا نرغب في الانتظار عشرين عاما أخرى للوصول لنصف نهائي تلك المسابقة العالمية. ”

وأكد كين: ” لقد أدينا دور المجموعات بشكل جيد وأحرزنا العديد من الأهداف، ولكني حزين بسبب عدم تسجيلي لأية أهداف في المباريات الأخيرة، ولكن إذا فزت بجائزة هداف البطولة ” الحذاء الذهبي ” سأكون فخورا للغاية. “