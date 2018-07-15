عبدالرحمن الظفيري ينضم لصفوف الباطن
أنهت إدارة نادي الباطن، اليوم الأحد، إجراءات التوقيع رسميًا مع لاعب الوسط عبدالرحمن الظفيري، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي قادمًا من نادي النصر.
وأوضح ” الباطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن إدارة النادي قدمت شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة النصر على تعاونها الكبير في إجراءات انتقال اللاعب لصفوف الباطن.
ماجد[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماافيه شي عن الاجانب
طلال[ عدد التعليقات: 1964 ] نشر منذ 24 دقيقة
لو اخذو السهلاوي ويحي والفريدي وغالب وهوساوي والجبرين السيل قادم مع 👌
عمار[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 23 دقيقة
الباطن صح الفكر في الباطن شاب