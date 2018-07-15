عبدالرحمن الظفيري ينضم لصفوف الباطن

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الباطن، اليوم الأحد، إجراءات التوقيع رسميًا مع لاعب الوسط عبدالرحمن الظفيري، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي قادمًا من نادي النصر.

وأوضح ” الباطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن إدارة النادي قدمت شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة النصر على تعاونها الكبير في إجراءات انتقال اللاعب لصفوف الباطن.