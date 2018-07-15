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عبدالرحمن الظفيري ينضم لصفوف الباطن

عبدالرحمن الظفيري ينضم لصفوف الباطن
نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الباطن، اليوم الأحد، إجراءات التوقيع رسميًا مع لاعب الوسط عبدالرحمن الظفيري، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي قادمًا من نادي النصر.

وأوضح ” الباطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن إدارة النادي قدمت شكرها وتقديرها لنظيرتها إدارة النصر على تعاونها الكبير في إجراءات انتقال اللاعب لصفوف الباطن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 24 دقيقة

ماافيه شي عن الاجانب

[ عدد التعليقات: 1964 ] نشر منذ 24 دقيقة

لو اخذو السهلاوي ويحي والفريدي وغالب وهوساوي والجبرين السيل قادم مع 👌

[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 23 دقيقة

الباطن صح الفكر في الباطن شاب

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