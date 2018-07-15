” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار جواز عند وجود مخالفات بسجل رب الأسرة
أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، على استفسار بشأن إمكانية إصدار جواز سفر لأحد التابعين لرب الأسرة في حالة وجود مخالفات على سجله.
جاء ذلك في سؤال ورد إلى ” الجوازات ” من إحدى المواطنات ، والذي كان مفاده: ” هل يمكن اطلع جواز سفر وولي امري عليه مخالفات مروريه ؟ ” .
وردت ” الجوازات ” على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، كالتالي: ” أهلاً بك، وجود مخالفات على سجل رب الأسرة لا يعيق من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين أو المرافقين ” .
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