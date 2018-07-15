” الجوازات ” توضح إمكانية إصدار جواز عند وجود مخالفات بسجل رب الأسرة

حمود العنزي(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، على استفسار بشأن إمكانية إصدار جواز سفر لأحد التابعين لرب الأسرة في حالة وجود مخالفات على سجله.

جاء ذلك في سؤال ورد إلى ” الجوازات ” من إحدى المواطنات ، والذي كان مفاده: ” هل يمكن اطلع جواز سفر وولي امري عليه مخالفات مروريه ؟ ” .

وردت ” الجوازات ” على الاستفسار، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، كالتالي: ” أهلاً بك، وجود مخالفات على سجل رب الأسرة لا يعيق من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين أو المرافقين ” .