شرطة نجران تكشف تفاصيل استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، الرائد عبدالله عشوي، تفاصيل استشهاد رجلي أمن وإصابة 3 آخرين في منفذ الوديعة وشرورة، أمس السبت.

وقال ” عشوي ” أنه في تمام الساعة ٨:٤٠ من مساء يوم أمس السبت الموافق ١٤٣٩/١١/١ تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة، بلاغًا عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ، وتبين أن إطلاق النار من قبل مواطن سعودي يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة في المنفذ ” جوازات ” ويبلغ من العمر ٣٤ عامًا مستخدمًا سلاحة الرسمي.

وأشار إلى أنه قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ بسبب خلاف يخص غيابة عن العمل كما اتضح من التحقيقات الأولية، لافتًا إلى أنه نتج عن إطلاق النار وفاة أحدهم على الفور وإصابة آخر نقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة، وقد لاذ الجاني بالفرار من الموقع، وعند استيقافه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد٨٠ كيلومتر من محافظة شرورة، بادر بإطلاق النار تجاههم، ما تسبب في استشهاد احدهم وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح الرائد عبدالله عشوي، أنه لخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه، ما نتج عنه مقتله فورًا، مؤكدًا أن شرطة منطقة نجران تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنيه ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.