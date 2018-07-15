بالفيديو.. طبيبة تكشف عن الطريقة الحديثة لعلاج مشاكل الأسنان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة ريهام لاشين ، طبيبة أسنان ، عن أحدث الطرق لزراعة الأسنان ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” الطبيب ” .

وقالت الدكتورة ريهام ، ليست كل الحالات يحتاج المريض زراعة أسنان ، وعندما يحتاج المريض لزراعة الأسنان يتم وضع دعامة لتصغير اللثة وتطويل الجذر ، ثم يتم وضع جعامة عليها يتم وضع طربوش السنة .

وأضافت الدكتورة ريهام ، إن من أحدث الطرق التي يتم اتباعها هذه الأيام هو الليزر ، فهو أرخص من الزراعة ، والعملية تكون سريعة جدا عن أي عملية أخرى .

وتابعت ، ليس كل الحالات تنفع معها عمليات الليزر أو عمليات الزرع ، لهذا يجب دراسة حالة المريض جيداً ، وتحديد الأبعاد المطلوبة لحالة الزرع .