  • الأحد 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. بالفيديو.. طبيبة تكشف عن الطريقة الحديثة لعلاج مشاكل الأسنان

بالفيديو.. طبيبة تكشف عن الطريقة الحديثة لعلاج مشاكل الأسنان

بالفيديو.. طبيبة تكشف عن الطريقة الحديثة لعلاج مشاكل الأسنان
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة ريهام لاشين ، طبيبة أسنان ، عن أحدث الطرق لزراعة الأسنان ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” الطبيب ” .

وقالت الدكتورة ريهام ، ليست كل الحالات يحتاج المريض زراعة أسنان ، وعندما يحتاج المريض لزراعة الأسنان يتم وضع دعامة لتصغير اللثة وتطويل الجذر ، ثم يتم وضع جعامة عليها يتم وضع طربوش السنة .

وأضافت الدكتورة ريهام ، إن من أحدث الطرق التي يتم اتباعها هذه الأيام هو الليزر ، فهو أرخص من الزراعة ، والعملية تكون سريعة جدا عن أي عملية أخرى .

وتابعت ، ليس كل الحالات تنفع معها عمليات الليزر أو عمليات الزرع ، لهذا يجب دراسة حالة المريض جيداً ، وتحديد الأبعاد المطلوبة لحالة الزرع .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *