وزير الحج : ” طريق مكة ” انطلاقة نحو مزيد من التيسير في خدمة الحجيج
نوه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بجهود جميع الجهات المشاركة في إنجاح مبادرة ” طريق مكة ” التي يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي بدعم وريادة وزارة الداخلية.
وقال في تصريحٍ بهذه المناسبة ” طريق مكة ” هي مبادرة تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر يسر وسلاسة، وذلك بإنهاء إجراءات القادمين في مطار القدوم، اختصاراً للوقت والجهد، وتيسيراً على الحجاج، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي دائماً ما توجه بضرورة ابتكار الخدمات المميزة، والسعي المستمر للتيسير على الحجاج والمعتمرين، وتوفير أقصى سبل الراحة لهم، معرباً عن تقديره لجهود سمو وزير الداخلية وجميع الجهات الشريكة من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ووزارتي الخارجية والصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الجمارك.
وخلص في حديثه إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير كل ما من شأنه جعل رحلة الحاج ميسرة، وتعمل كافة الجهات على تحقيق ذلك بابتكار وتطوير المبادرات اللازمة لذلك.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 30 دقيقة
رسالة إلى وزير الحج هامة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أفيدكم بخطورة طريق جدة مكة السريع وكثرة الحوادث القائمة علية وذلك بسبب السرعة الفائقة لدى السائقين فى تجارة نقل المعتمرين والحجاج , الإلتزام بالسرعة القصوى 90 كيلوا فى الساعة لاتزيد عن ذلك وتحديد سرعة المسارات والإلتزام بها ونشر الرقابة المكثفة على هذا الطريق فهو صورة للعالم أجمع عن نظام الأمن والسلامة على الطرقات بالمملكة العربية السعودية وأرجو من الله التوفيق لكم ولصاحب السمو الملكى خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين .. حفظة الله ورعاة . وشكرا .
طلال[ عدد التعليقات: 1964 ] نشر منذ 18 دقيقة
فكرة ومبادرة ممتازة جدا .. تشكرون عليها .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 18 دقيقة
نفتخر بوجود افكار مثل هذه لخدمة ضيوف الرحمن
ماجد[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 17 دقيقة
الأولى باهتمامهم هو إنارة طريق السيل الرابط بين مكة والطائف وطريق رئيسي للمعتمرين والحجاج كيف 90 كيلو ظلام دامس ؟!
محمد[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 17 دقيقة
#طريق_مكه خطوة جبارة من #السعوديه لتسخير التقنية والمجهودات البشرية في خدمة الحجاج والمعتمرين ل #الحرمين_الشريفين 🇸🇦