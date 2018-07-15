آخر مستجدات قضية ” أطفال المريوطية ” .. الأم المتهم الأول

القاهرة(صدى):

تظهر يومًا بعد يوم تفاصيل جديدة حول واقعة ” أطفال المريوطية ” الذين تم العثور عليهم محروقين داخل أكياس قمامة في حي الهرم بمحافظة الجيزة.

فبعد توصل الأجهزة الأمنية لتورط سيدتين في هذه الجريمة، كشف شهود عيان وجيران بالمنطقة التي وقعت فيها الحادثة تفاصيل جديدة أرمت إلى تورط أم الأطفال في حرقهم ورميهم في أكياس قمامة.

وأوضح شهود العيان أن سيدتين وزوج إحداهما يعمل سائق ” توكتوك ” انتقلوا قبل 5 أشهر إلى الشقة محل الجريمة، ومنذ قدومهم لم يختلطوا بأحد ولا يسمحوا لأحد بالتعامل معهم، لافتين إلى أنه تبين لهم بهض ذلك أن السيدتين تعملان في ملهي ليلي قريب من الشقة.

وفي ليلة الجريمة التي لم يعلم بها أحد، قال الشهود إنهم لاحظوا آثار دخان ورائحة شواء من الشقة في إحدى الليالي، لكن لم يهتم أحد لأنهم سكان الشقة لا يختلطوا بأحد ودائمًا ما يسمعوا صراخ الأطفال وهم وحدهم في المنزل.

كما أضافوا أن السيدتين والتي تدعى إحداهن ” أم محمد ” وهي أم الأطفال، اختفوا من الشقة بعد حادث الحريق، وهو ما أثار شكوك الجيران وصاحب المنزل، وازدادت هذه اشلكوك بعد العثور على جثث الأطفال ومعاينة الأجهزة الأمنية للشقة.

وأكدوا وفقًا لـ” العربية “، أنه بتفريع الكاميرات وشهادة صاحب المنزل، وملاحظة أحد الجيران لسائق توكتوك غريب مع السيدتين غير الزوج، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السائق الغريب، مرجحين أن سبب إلقاء الأطفال في أكياس القمامة هو رغبة الأم وصديقتها في الهروب من المساءلة الجنائية.

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