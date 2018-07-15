الأمير فيصل بن خالد يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بعسير

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ خالد بن ناصر بن حميد, الذي قدم للسلام على سموه .

واطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء على التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1438هـ , ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الرئاسة في المنطقة وما تقدمه من برامج توعوية وإرشادية لجميع فئات المجتمع وما يقوم به منسوبيها من جهود ومبادرات.

وبارك سموه إقامة ملتقى في المنطقة بعنوان “الإنتماء واللحمة الوطنية” في الربع الأول من السنة الهجرية في العام القادم, مشيداً بأعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، مشيراً إلى دورها الحيوي في توجيه وتوعية وإرشاد المجتمع في ظل مبادئ الشريعة السمحاء، ومنوهاً بما تحظى به شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عناية واهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، داعيا سموه للعمل على نشر الوسطية والفكر الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح.

من جهته أعرب الشيخ بن حميد عن شكره وإمتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الإستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.