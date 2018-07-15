تطبيق من ” جوجل ” يخلصك من المكالمات المزعجة تلقائيا

وكالات(صدى):

يستطيع تطبيق ” Google Phone ” ، أن يخلصك من المكالمات غير مرغوب فيها تلقائيًا، حيث يقوم بفلترة المكالمات، وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرةً، وعليه، لن يرن هاتفك، ولن تتلقى أي إشعار بالمكالمات الفائتة، بفضل هذا التطبيق.

ومن جانبها، قالت شركة ” جوجل ” من خلال صفحة الدعم والمساعدة: ” ستظل ترى المكالمات التي تمت تصفيتها في سجل مكالماتك، وستكون قادرًا على التحقق من أي بريد صوتي تتلقاه ” ، موضحة أنه في حين ترك المتصلون غير المرغوب فيهم بريدًا صوتيًا، فلن تتلقى إخطارًا بذلك.

وللحصول على هذه الخدمة، يمكنك ذلك من خلال تبديل بسيط من الإعدادات في تطبيق الهاتف، وتختص هذه المميزات للمكالمات التي يمكن لـ ” جوجل ” اكتشافها بنجاح فقط، فيما يمكنك مساعدة النظام، من خلال الإبلاغ عن المكالمات والرسائل المزعجة التي تتلقاها.