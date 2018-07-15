تهديدات بالاعتقال تطارد رونالدو في إيطاليا

ماجد محمد(صدى):

كشف مسؤول في وزارة المالية الإسبانية، خوسيه مولينيدو، أن كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، مهدد بالاعتقال حتى في تورينو، وذلك بسبب مشاكله مع دائرة الضرائب الإسبانية.

وحذر خوسيه مولينيدو، رونالدو من الاعتقال، قائلًا: ” الانتقال إلى يوفنتوس لن يغير شيئاً من مشاكل رونالدو مع دائرة الضرائب الإسبانية، ويمكن اعتقاله حتى في إيطاليا. ”

وأشار ” مولينيدو ” أن محاميي اللاعب البرتغالي رونالدو يواصلون الدفاع عن مصالحه في المحاكم الإسبانية؛ فيما أكدت وسائل إعلام إسبانية في 15 من الشهر الماضي، أن رونالدو توصل إلى اتفاق مع دائرة الضرائب المحلية، يقضي بدفع النجم البرتغالي 18.8 مليون يورو، لغلق قضية التهرب الضريبي.