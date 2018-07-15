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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. انفجار شاحن متنقل يتسبب في احتراق مقعد سيارة

بالفيديو.. انفجار شاحن متنقل يتسبب في احتراق مقعد سيارة
علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن انفجار شاحن متنقل بداخل سيارة أحد المواطنين؛ مما كان من المحتمل أن يعرض صحة أحدهم للخطر.

وأظهر الفيديو، احتراق جزء من مقعد السيارة وتآكله بسبب انفجار الشاحن المتنقل؛ الأمر الذي يستدعي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع تلك الشواحن؛ حفاظًا على الأرواح.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمدلله لم يتأذي احد الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب

[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 3 ساعات

حقيقي مؤخرا كثرت هذه المشكله في كثير من الاماكن الله يكفينا الشرور

[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على سلامتك وخذ حذرك مرة اخرى

[ عدد التعليقات: 3206 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله الحامي

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