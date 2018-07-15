بالفيديو.. انفجار شاحن متنقل يتسبب في احتراق مقعد سيارة
كشف مقطع فيديو، عن انفجار شاحن متنقل بداخل سيارة أحد المواطنين؛ مما كان من المحتمل أن يعرض صحة أحدهم للخطر.
وأظهر الفيديو، احتراق جزء من مقعد السيارة وتآكله بسبب انفجار الشاحن المتنقل؛ الأمر الذي يستدعي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع تلك الشواحن؛ حفاظًا على الأرواح.
ماجد[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
همس[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله لم يتأذي احد الله يسترها علينا وعلي الجميع يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1222 ] نشر منذ 3 ساعات
حقيقي مؤخرا كثرت هذه المشكله في كثير من الاماكن الله يكفينا الشرور
ابن البلد[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامتك وخذ حذرك مرة اخرى
qlq[ عدد التعليقات: 3206 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله الحامي