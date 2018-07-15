بالفيديو.. انفجار شاحن متنقل يتسبب في احتراق مقعد سيارة

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن انفجار شاحن متنقل بداخل سيارة أحد المواطنين؛ مما كان من المحتمل أن يعرض صحة أحدهم للخطر.

وأظهر الفيديو، احتراق جزء من مقعد السيارة وتآكله بسبب انفجار الشاحن المتنقل؛ الأمر الذي يستدعي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع تلك الشواحن؛ حفاظًا على الأرواح.